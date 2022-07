La Bourse de Casablanca finit la semaine en forte baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en forte baisse, ce vendredi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 2,21% à 11.744,22 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu pour sa part 2,42% à 946,59 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 2,36% à 877,82 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ils ont cédé respectivement 2,58%, à 10.926,54 pts et 2,33%, à 9.913,11 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la plus forte hausse (+2,79%), devant celui du pétrole et gaz (+1,37%) et de société de financement et autres activités financières (+0,63%).

Le secteur de l’industrie pharmaceutique a progressé, quant à lui, de 0,36% et celui des matériels, logiciels et services informatiques a grappillé 0,02%.

Du côté des perdants, l’indice des mines a accusé la baisse la plus forte (-5,97%), suivi de ceux de l’agroalimentaire/production (-4,9%), du bâtiment et matériaux de construction (-4,09%) et des sociétés de placement immobilier (-4,06%).

Le volume global des échanges s’est élevé à 136,05 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Itissalat Al-Maghrib (26 MDH), Ciments du Maroc (14,85 MDH) et Attijariwafa Bank (13,03 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à 610,38 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-6% à 1.379 dirhams (DH)), BMCI (-5,99% à 459,55 DH), Sonasid (-5,99% à 685,8 DH), Auto Hall (-5,98% à 77,1 DH) et Cosumar (-5,98% à 206,85 DH).

À l’opposé, Stroc Industrie (+5,99% à 34,5 DH), Afriquia Gaz (+5,98% à 4.485 DH), Involys (+4,95% à 104,95 DH), Maghrebail (+3,88% à 821 DH) et Promopharm S.A. (+3,73% à 1.140 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

B.R.