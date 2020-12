La Bourse de Casablanca finit la semaine en fanfare

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi sur des gains solides, propulsée par les performances de l’ensemble des secteurs, à quelques exceptions près.

Au terme d’une séance d’échanges exclusivement dans le vert, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) s’est envolé de 2,61% à 931,21 points, et le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a bondi de 2,45% à 11.366,94 points. Le Madex a gagné, quant à lui, 2,51% à 9.257,1 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 2,4% à 10.262,67 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 2,46% à 9.798,37 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné, pour sa part, 2,45% pour s’établir à 868,97 points.

Au niveau de la physionomie, 6 valeurs seulement ont terminé la séance dans le rouge, contre 45 en hausse, tandis que 22 ont demeuré inchangés.

Sur le plan sectoriel, seuls les indices du « Transport » (-1,83%) et des « Sociétés de placement immobilier » (-0,52%), ont affiché grise mine. Les secteurs des « Mines » et des « Equipements Electroniques et Electriques » sont restés inchangés, tandis que 20 autres secteurs ont clôturé la journée sur des gains allant de 0,14% à 3,96%.

Le secteur « Loisirs et Hôtels » a affiché la plus forte hausse de la journée (3,96%), porté par son unique titre Risma. L’indice des « Bâtiments et Matériaux de Construction » a gagné 3,83%, boosté par Ciments du Maroc (+3,95%), LafargeHolcim Maroc (+3,95%), Jet Contractors (+3,20%), Sonasid (+2,84%) et Afric Industries (+1,65%).

De même, le secteur des « Distributeurs » a bouclé la séance sur une performance de 3,44%, à la faveur de la bonne tenue de Label Vie (3,99%), Auto Hall (+1,84%), Fenie Brossette (+1,81%) et Ennakl (+0,04%).

Parmi les hausses de la journée figurent également les secteurs de « Participation et Promotion immobilières » (+3,43%), du « Pétrole et Gaz » (+2,6%), des « Assurances » (+2,6%), des « Banques » (+2,45%) et des « Télécommunications » (+2,08%).

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 323,08 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Aux valeurs, Attijariwafa Bank a drainé 59,91 MDH, soit 18,54% de la volumétrie de la journée. Derrière, LafargeHolcim s’est accaparée 17,5% des échanges, l’équivalent de 56,57 MDH. Ciments du Maroc et Itissalat Al-Maghrib ont occupé la troisième et la quatrième marches du podium, avec respectivement 28,89 MDH et 28,86 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 584,83 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Wafa Assurance (+3,99% à 3.910 DH), Label Vie (+3,99% à 3.310 DH), Société des Boissons du Maroc (3,99% à 2.447 DH), HPS (+3,98% à 6.135 DH) et Res Dar Saada (+3,97% à 27,47 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Colorado (-2,02% à 48 DH), CTM (-1,92% à 696,3 DH), Managem (-0,73% à 1.090 DH), Immorente Invest (-0,55% à 92,5 DH) et Stokvis Nord Afrique (-0,45% à 11,12DH).

M.S. (avec MAP)