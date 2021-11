La Bourse de Casablanca finit la semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi en baisse, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,28%, à 13.295,73 points (pts).

Au terme de cette journée, le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,25%, à 1.082,25 pts, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est replié de 0,28%, à 10.773,15 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a reculé, pour sa part, de 0,22%, à 997,98 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont cédé du terrain à hauteur de respectivement 0,31%, à 12.470,54 pts et -0,18%, à 11.250,64 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la baisse la plus forte (-5,99%), suivi de celui des assurances (-2,2%), et de celui des sociétés de portefeuilles-holdings (-2,18%).

A la baisse également, le secteur des loisirs et hôtels a abandonné 0,8%, celui du bâtiment et matériaux de construction a reculé de 0,78 et celui de l’agroalimentaire/production -0,72%.

Du côté des gagnants, le secteur de la participation et promotion immobilières s’est offert la plus forte hausse (+2,55%), porté par la bonne tenue de son trio Douja Prom Addoha (+3,5%), Alliances (+1,15%) et Res Dar Saada (+0,03%).

En outre, le secteur de la chimie a bondi de +1,43%, celui du pétrole et gaz a gagné 0,53% et distributeurs 0,49%.

Le volume global des échanges s’est établi à 168,96 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Par valeur, Itissalat Al-Maghrib a drainé 18 MDH, Afriquia Gaz 15,25 MDH et BCP 14,4 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 685,19 milliards de dirhams (MMDH).

Stroc Industrie (-5,99% à 50,54 dirhams (DH)), Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 52,6 DH), Cartier Saada (-5,96% à 29,8 DH), Afma (-4,41% à 1.300 DH) et Maghreb Oxygène (-3,99% à 363,55 DH) ont accusé les plus fortes baisses de la journée. À l’opposé, Balima (+3,81% à 122,5), Douja Prom Addoha (+3,5% à 10,35 DH), Ib Maroc.Com (+2,04% à 38 DH), Involys (+2% à 137,9 DH) et Snep (+1,9% à 750 DH) ont affiché les meilleures performances.

AK