La Bourse de Casablanca finit in extremis dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé in extremis sur une note positive, jeudi, aidée, entre autres, par la bonne tenue des secteurs « Sylviculture et papier », « Services aux collectivités » et « Services de Transport ».

Après avoir passé la majeure partie de la journée dans le rouge, l’indice de toutes les valeurs, Masi, s’est ressaisi pour clôturer en légère hausse de 0,06% à 12.902,43 points.

Le MSI20 a progressé, pour sa part, de 0,11% à 1.054,85 points et le Madex a pris également 0,06% à 10.485,38 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a affiché, lui, une hausse symbolique de 0,02% à 969,90 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 0,12% à 12.239,47 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,07% à 10.991,94 points.

Sur le plan sectoriel, 10 indices ont terminé dans le vert, contre 13 en baisse, tandis que celui des « Boissons » n’a affiché aucune variation.

Le secteur « Sylviculture et papier » a gagné 4%, boosté par son unique titre « Med Paper », et celui des « services aux collectivités », représenté par Lydec, a avancé de 3,57%.

L’indice de « Société de financement et autres activités financières » a progressé de 1,69%, celui des « Équipements électroniques et électriques » de 1,55% et celui des « Services de transport » de 1,13%.

Du côté des perdants, le secteur de la « participation et promotion immobilières » a accusé la plus forte baisse de la journée (-2,88%), tiré vers le bas par Douja Prom Addoha (-3,94%) et Alliances (-2,68%). En revanche, Res Dar Saada a gagné 2,04%.

A la baisse également, l’indice de l »Industrie pharmaceutique » s’est replié de 2,73%, « Transport » de 2,23% et « Mines » de 0,79%.

Au terme de cette journée, le volume global des échanges de titres s’est établi à 169,02 millions de dirhams (MDH), dont 158,45 MDH réalisés sur le marché central actions et 10,33 MDH sur le marché de bloc (actions).

Avec un volume d’échanges de 15,33 MDH, Ciments du Maroc a été l’instrument le plus actif de la séance, suivi par Sodep-Marsa Maroc (15,07 MDH) et Sonasid (15,02 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 663,92 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (4%), Afric industries SA (3,97%), Salafin (3,94%), Lydec (3,57%) et Sonasid (2,78%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par S.M Monétique (-4%), Stokvis Nord Afrique (-3,99%), Cartier Saada (-3,96%), Douja Prom Addoha (-3,94%) et Sothema (-2,98%).

BR