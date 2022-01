La Bourse de Casablanca finit en territoire positif

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert, ce jeudi, le Masi gagnant 0,59% à 13.369,02 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,68% à 1.088,67 pts.

Pour sa part, le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est renforcé de 0,67% à 997,53 point (pt).

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont évolué à la hausse de respectivement 0,68% à 11.259,44 pts et 0,80% à 12.579,52 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier, porté par son unique titre Med Paper, a enregistré la plus forte hausse de la journée (+5,96%). De même, le secteur de la participation et promotion immobilières a pris 1,74%, grâce à la bonne tenue de Douja Prom Addoha (+2,43%) et Res Dar Saada (+0,59%).

A la hausse également, le secteur des services aux collectivités a avancé de 1,44%, celui du bâtiment et matériaux de construction de 1,24% et celui des distributeurs de 0,82%.

En ce qui concerne le secteur des banques (+0,79%), BMCI a progressé de 2,2%, CIH de 1,8%, BCP de 1,06%, Attijariwafa Bank de 0,81% et CDM de 0,5%. En revanche, Bank Of Africa n’a affiché aucune variation.

Du côté des perdants, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings a accusé la plus forte baisse (-1,53%), suivie du secteur de société de financement et autres activités financières (-1,19%), de la chimie (-0,17%) et des assurances (-0,1%).

Au titre de cette séance, le volume global des échanges s’est établi à plus de 224,03 millions de dirhams (MDH), dont 144,63 MDH réalisés sur le marché Central (actions) et 79,4 MDH sur le marché de Bloc (actions).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 691,63 milliards de dirhams (MMDH).

Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 72,07 DH), Med Paper (+5,96% à 24,89 DH), Ennakl (+3,77% à 35,8 DH), Maghreb Oxygène (+3,2% à 403 DH) et Douja Prom Addoha (+2,43% à 10,96 DH) ont affiché les plus fortes hausses de la séance.

À l’opposé, S. M Monétique (-4,17% à 200 DH), AGMA (-4% à 4.541 DH), Stroc Industrie (-3,57% à 40 DH), Eqdom (-3,15% à 1.321 DH) et Delta Holding (-1,55% à 32,49 DH) ont accusé les plus fortes baisses.