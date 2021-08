La Bourse de Casablanca finit en territoire positif

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est adjugé 0,08% à 933,00 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid étaient quasi-stables (+0,02% chacun) à 11.749,28 points et 10.609,16 points, respectivement.

Les secteurs « Participation et promotion immobilières » et « Industrie pharmaceutique » ont terminé sur des gains respectifs de 3,98% et 3,94%. De même, le secteur des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » a gagné 2,69%, soutenu par Delattre Levivier Maroc (+2,78%) et Stroc Industrie (+2,58%).

A la baisse, le secteur « Loisirs et Hôtels » a reculé de 0,59%, tandis que ceux du « Transport » et du « Pétrole/Gaz » ont perdu 0,41% et 0,39%.

Le volume global des échanges de titres a atteint 89,61 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est élevée à plus de 639,77 milliards de dirhams (MMDH), dominée par Itissalat Al-Maghrib (120,87 MMDH), Attijariwafa Bank (98,05 MMDH) et BCP (54,99 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid, Alliances et Disway (+4% chacune), suivies de Sothema et Res Dar Saada (+3,99% chacune).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-3,98%), M2M Group (-3,79%), Dari Couspate (-1,96%), IB Maroc.com (-1,21%) et AGMA (-1,12%).

MA