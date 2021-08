La Bourse de Casablanca finit en territoire positif

La Bourse de Casablanca a clôturé ce lundi en nette hausse, portée par la bonne tenue notamment des secteurs « Sylviculture et papier » et « bâtiments et matériaux de construction ».

L’indice Masi a progressé de 1,05% à 12.433,94 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a gagné 1,23% à 1017,45 points. L’indice du Madex a, de son côté, avancé de 1,11% à 10.105,51 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a augmenté de 1,17% à 932,24 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 1,28% à 11.746,55 points et 1,24% à 10.607,21 points.

Cette hausse s’explique par les performances réalisées notamment par les secteurs « Sylviculture et papier » et « Bâtiment et matériaux de construction », dont les indices ont terminé sur des gains respectifs de 3,80% et 1,74%. De même, le secteur des télécommunications a gagné 1,62%, soutenu par son unique titre Itissalat Al-Maghrib.

A la baisse, l’indice des « Societés de portefeuilles-Holdings » a reculé de 2,60%, tandis que les secteurs « Électricité » et « Participation et promotion immobilières » ont perdu 1,90% et 1,39%.

Le volume global des échanges de titres a atteint 95,68 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est élevée à plus de 639,30 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (3,99%), Med Paper (3,80%), SM Monétique (3,59%), Attijariwafa bank (3,11%) et Sonasid (2,24%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-3,99%), Fenie Brossette (-3,97%), Res Dar Saada (-3,55%), Delta Holding (-2,64%) et Alliances (-2,58%).

AS