La Bourse de Casablanca finit en territoire positif

La Bourse de Casablanca a clôturé jeudi en hausse, portée par la bonne tenue notamment des secteurs « Industrie Pharmaceutique », « Services de Transport » et des « banques ».

L’indice Masi a progressé de 0,55% à 12.304,15 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a gagné 0,68% à 1005,11 points. L’indice du Madex a, de son côté, avancé de 0,58% à 9.995,05 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a augmenté de 0,29% à 921,51 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,56% à 11.598,49 points et 0,55% à 10.477,52 points.

Cette hausse s’explique par les performances réalisées notamment par les secteurs « Industrie Pharmaceutique » et « Services de Transport », dont les indices ont terminé sur des gains respectifs de 3,73% et 2,81%.

De même, le secteur bancaire a gagné 0,91%, soutenu par Attijariwafa Bank (0,42%), BMCI (0,81%) et BCP (0,77%).

A la baisse, l’indice des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a reculé de 2,07%, tandis que les secteurs « Mines » et « Participation et promotion immobilières » ont perdu 1,93% et 1,22%. Le volume global des échanges de titres a atteint 164,02 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central.

La capitalisation boursière s’est élevée à plus de 633,23 milliards de dirhams (MMDH), dominée par Itissalat Al-Maghrib (119,3 MMDH), Attijariwafa Bank (95,9 MMDH) et BCP (54,6 MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sothema (3,98%), Fenie brossette (3,97%), Stokvis Nord Afrique (3,84%), Sodep-Marsa Maroc (2,81%) et Taqa Morocco (2,43%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (3,97%), Managem (3,46%), SMI (3,16%), Alliances (2,81%) et Ennakl (1,72%).