La Bourse de Casablanca finit en territoire positif

La Bourse de Casablanca a clôturé ce mardi en territoire positif, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Sociétés de portefeuilles – Holdings », « Pétrole et gaz » et « Assurances ».

L’indice Masi a progressé de 0,20% à 12.207,51 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a gagné 0,11% à 995,47 points. L’indice du Madex a, de son côté, avancé de 0,16% à 9.912,73 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a augmenté de 0,31% à 916,51 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,11% à 11.500,39 points et 0,14% à 10.390,73 points.

Les secteurs « Sociétés de portefeuilles – Holdings » et « Pétrole et gaz » ont terminé sur des gains respectifs de 3,45% et 1,15%. De même, le secteur des assurances a gagné 0,68%, soutenu par Wafa Assurance (1,19%).

A la baisse, le secteur « Participation et promotion immobilière » a reculé de 1,47%, tandis que ceux de l' »Agroalimentaire/Production » et de la « Chimie » ont perdu 1,33% et 0,54%.

Le volume global des échanges de titres a atteint 196,4 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est élevée à plus de 628,6 milliards de dirhams (MMDH), dominée par Itissalat Al-Maghrib (118,94 MMDH), Attijariwafa Bank (94,91 MMDH) et BCP (53,79 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (3,96%), Delta Holding (3,46%), Auto Hall (2,12%), Afriquia Gaz (1,99%) et Zellidja S.A (1,94%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances (3,98%), Promopharm S.A. (1,93%), Cosumar (1,68%), SMI (1,45%) et Lesieur Cristal (1,31%).

SB