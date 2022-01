La Bourse de Casablanca finit en territoire positif

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire positif, ce jeudi, son principal indice, le Masi, ayant avancé de 0,08%, à 13.733,86 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est renforcé de 0,16%, à 1.115,27 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a progressé de 0,34%, à 1.022,48 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse ont pris 0,05% chacun à 12.850,17 pts et 11.506,01 pts.

Sur le plan sectoriel, 12 indices des 23 ont terminé en hausse, contre 8 en baisse, tandis que les 3 restants n’ont affiché aucune variation. Porté par son titre Snep, le secteur chimie a affiché la meilleure performance de la journée (+1,51%).

De même, « Sylviculture et Papier » a progressé de 1,26%, grâce à la bonne tenue de Med Paper et à la hausse également, l’indice des mines qui a avancé de 1,10%, « Matériels, Logiciels et Services informatiques » a pris 0,52% et les Télécommunications 0,44%.

A l’inverse, l’indice des Pétroles et Gaz a accusé le plus fort repli de la journée (-1,46%), les secteurs « Electricité » et « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » ont terminé sur des pertes respectives de 1,23%, 1,03%.

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est établi à 69,94 millions de dirhams (MDH), dont 68,96 MDH réalisés sur le marché central (actions).

Avec un volume des échanges de 25,72 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la séance, suivi de Sonasid avec 7,24 MDH, Jet Contractors avec 7,10 MDH et Managem avec 5,95 MDH.

De son côté, la capitalisation boursière a dépassé les 711,75 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Jet Contractors, Zellidja S. A, Stroc Industries, Aluminium du Maroc et Sonasid ont enregistré les plus fortes hausses, avec respectivement +4,19% à 252,25 dirhams (DH), +3,99% à 89,43 DH, +3,21% à 57,80 DH, +2,54% à 1.451 DH et +2,44% à 715 DH.

En revanche, Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 89,87 DH) a accusé la plus forte baisse, suivie par Afriquia Gaz avec -3,10% à 5.620 DH, Involys avec -2,04% à 122,4 DH, Alliances avec -1,86% à 39 DH et Lesieur Cristal avec -1,47% à 191,15 DH.