La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif ce lundi, le MASI cédant 0,49% à 13.649,81 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,52% à 1.106,71 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,42% à 1.018,94 pts.

Côté international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquida ont reculé respectivement de 0,69% à 12.683,01 pts et de 0,43% à 11.447,97 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice l’électricité a enregistré la hausse la plus forte (+2,59%), devançant la participation et promotion immobilières (+1,98%) et la chimie (+0,86%).

En revanche, le secteur des matériels, logiciels et services informatiques a accusé la plus forte baisse (-4,3%), suivi de ceux des loisirs et hôtels (-3,51%) et de la sylviculture et papier (-3,26%).

A la cloche finale, le volume global des échanges a porté sur 70,06 millions de dirhams (MDH) réalisé sur le marché Central (Actions). Attijariwafa Bank a drainé 12,9 MDH, Alliances 11,33 MDH et Res Dar Saada 7,43 MDH. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 709,47 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, HPS (-5,99% à 6.440 DH), Involys (-4,25% à 124 DH), Maroc Leasing (-3,84% à 374,15 DH), Salafin (-3,66% à 732,2 DH) et Risma (-3,51% à 110 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

A l’inverse, les plus fortes hausses ont été affichées par Alliances (+5,99% à 55,95 DH), Res Dar Saada (+4,82% à 33,9 DH), Zellidja S. A (+3,99% à 88,39 DH), Unimer (+3,55% à 146 DH) et AGMA (+3,13% à 5.002 DH).