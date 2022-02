La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire négatif ce mardi, le MASI cédant 0,15% à 13.863,11 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,45% à 1.126,84 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,86% à 1.037,05 pts. Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont perdu respectivement 0,35% à 11.628,75 pts et 0,12% à 12.954,58 pts.

Côté secteurs, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-2,78%), particulièrement à cause de la mauvaise tenue de Med Paper (-2,78%). De son côté, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a reculé de 0,94%, suivi de celui des services de transport (-0,86%).

Le secteur du pétrole et gaz a enregistré la hausse la plus forte (+3,45%), devant les secteurs pharmaceutique (+2,67%) et des mines (+0,72%). Le volume global des échanges a porté sur plus de 86,44 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions). Quant aux valeurs les plus actives, Itissalat Al-Maghrib a drainé plus de 17,39 MDH. La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 718,69 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Stroc Industrie, Bank of Africa, Med Paper, Lafargeholcim et Disway ont accusé les plus fortes baisses, avec respectivement 5,89% à 57,5 DH, 4,14% à 207 DH, 2,78% à 26,97 DH, 1,4% à 2.255 DH et 1,2% à 733,1 DH.

En revanche, Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 107 DH), Afriquia Gaz (+4,99% à 5.895 DH), Zellidja S. A (+3,99% à 96,71 DH), Sothema (+2,92% à 1.729 DH) et Involys (+2,85% à 133,5 DH) ont affiché les plus fortes hausses.