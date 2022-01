La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, ce mercredi, en territoire négatif, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,22% à 13.737,71 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,33% à 1.117,72 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a reculé de 0,85% à 1.016,57 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a diminué de 0,33% à 11.539,39 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a lâché 0,27% à 12.881,34 pts.

Pénalisé par la mauvaise tenue des titres Aradei Capital (-2,27%) et Immorente Invest (-0,37%), l’indice des sociétés de placement immobilier s’est replié de 1,79%, soit la plus forte baisse sectorielle.

La cote a été plombée, également, par les secteurs du bâtiment et matériaux de construction et de l’indice des matériels, logiciels et services informatiques qui ont reculé de 1,54% et 1,05%, respectivement. Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la plus forte hausse (+5,99%), devant le secteur de la sylviculture et papier (+5,96%), et du secteur des boissons (+3,78%).

Le volume global des échanges a porté sur 124,84 millions de dirhams (MDH) dont 112,8 MDH réalisés sur le marché Central (Actions), tandis que les transferts ont porté sur 12,04 MDH. Au volet des valeurs les plus actives, TGCC a drainé 19,63 MDH, Bcp 12,31 MDH et Alliances 11,96 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 711,75 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par Saham Assurance (-3,93% à 1.393 dirhams (DH)), Lafargeholcim Mar (-3,53% à 2.211 DH), Aradei Capital (-2,27% à 430 DH), Jet Contractors (-1,45% à 251,3 DH) et Hps (-1,43% à 6.900 DH).

À l’inverse, Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 112,35 DH) et Ib Maroc.Com (+5,99% à 39,64 DH), Stroc Industrie (+5,98% à 46,62 DH), Med Paper (+5,96% à 27,54 DH) et Alliances (+5,7% à 41,2 MDH) ont affiché les plus fortes hausses.

AK