La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif, ce lundi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, abandonnant 0,37% à 13.253,96 points (pts).

Au terme d’une journée d’échanges dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se sont respectivement repliés de 0,42% à 1.079,64 pts et 0,39% à 10.733,75 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a reculé, pour sa part, de 0,48% à 991,47 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a cédé du terrain à hauteur également de 0,48% à 11.176,47 pts, et le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,39% à 12.480,13 pts.

Aux valeurs, le secteur « Transport » s’est offert la plus forte hausse (+2,26%), à la faveur de la bonne tenue de CTM (+2,35%). Il est suivi de l’indice de « Société de financement et autres activités financières » (+1,5%) et de celui des « Services de transport » (+0,36%).

A la baisse, l’indice « Loisirs et hôtels » (-2,13%), représenté par Risma, a accusé le plus fort repli, suivi de celui des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-1,49%).

Le secteur des « Banques » a perdu 0,8%, plombé par CIH (-1,48%), BCP (-1,05%) et Attijariwafa Bank (-1,02%). BMCI a, en revanche, avancé de 0,79%.

L’indice des « Télécommunications » a cédé, lui, 0,71%, celui de la « Chimie » 0,45% et celui des « Assurances » 0,39%.

Au titre de la première séance de cette semaine, le volume global des échanges s’est chiffré à 323,42 millions de dirhams (MDH), dont 301,67 MDH réalisés sur le marché Central (Actions).

La nouvelle recrue de la cote casablancaise, TGCC (+0,61%), a accaparé près de 89% du volume drainé sur le marché central (268,42 MDH). En outre, Sonasid a drainé 8,52 MDH, Managem 5,65 MDH et BCP 4,77 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 686,4 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Stroc Industrie (-5,98% à 39,01 DH), Fenie Brossette (-5,98% à 135,95 DH), Jet Contractors (-3,27% à 237 DH), Atlantasanad (-2,54% à 115 DH) et Maghreb Oxygène (-2,46% à 395 DH).

En revanche, Delattre Levivier Maroc, Salafin, Ctm, Mutandis et Sonasid ont réalisé les plus fortes hausses, avec respectivement +5,26% à 58 DH, +4,13% à 728,9 DH, +2,35% à 720 DH, +2,05% à 245,95 DH et 1,59% à 619,7 DH.

LE