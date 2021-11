La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en territoire négatif jeudi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, perdant 0,46% à 13.506,99 points (pts).

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, a reculé de 0,57%, à 1.097,61 pts, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a fini sur une baisse de 0,58% à 10.927,72 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables a, de son côté, baissé de 0,64%, à 1.010,34 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a diminué de 0,75% à 12.663,56 points et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est replié de 0,61%, à 11.400,99 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur « Participation et Promotion immobilières » a accusé le plus fort repli, pénalisé par la mauvaise tenue de Douja Prom Addoha (-5,05%) et Alliances (-4%). Les secteurs « Chimie » (-2,68%) et « Électricité » (-2,02%) ont fini, également, parmi les perdants.

A la hausse, l’indice des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » s’est envolé de 5,99% et la « Sylviculture et Papier » de 4,69%.

Le volume global des échanges a atteint 290,19 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 695,51 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été affichées par Douja Prom Addoha (-5,05% à 10,53 dirhams (DH)), Alliances (-4% à 39,17 DH) et Maghreb Oxygène (-3,93% à 395,10 DH), Centrale Danone (-3,15% à 465 DH) et SNEP (-2,57% à 4747,10 DH).

À l’opposé, Stroc Industrie (+5,99 % à 73,23DH), Ib Maroc.com (+5,99% à 46,73 DH), Cartier Saada (-5,98% à 34,05 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,98% à 51,36 DH) et Stokvis Nord Afrique (+5,97 % à 20,25 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

AK