La Bourse de Casablanca finit en repli

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse, mercredi, pénalisée par la mauvaise tenue des grandes capitalisations, notamment Maroc Telecom, Attijariwafa Bank, BCP, LafargeHolcim Maroc et Bank Of Africa.

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,34% à 12.169,45 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a abandonné 0,47% à 992,36 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a baissé de 0,35% à 9.890,73 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,56% à 912,84 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,38% à 11.486,32 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,41% à 10.372,7 points.

A l’exception de Managem (+1,67%), aucune des dix meilleures capitalisations de la cote casablancaise a terminé la séance dans le vert. Au niveau sectoriel, 12 secteurs ont affiché grise mine, contre 8 en hausse, tandis que les 4 restants n’ont affiché aucune variation.

Sous le poids de son unique titre Med Paper, l’indice de la « Sylviculture et Papier » a accusé le plus fort repli de la journée avec -3,96%, suivi de celui du « Bâtiment et Matériaux de Construction » (-1,76%) et de la « Participation et promotion immobilières » (-1,49%).

Le secteur « Agraolimentaire/production » a perdu, quant à lui, 0,61%, affaibli par Cosumar. De même, l’indice de la « Chimie » a abandonné 0,52%, sous l’effet de la Snep.

Côté banques (-0,28%), BMCI a reculé de 1,52%, Bank Of Africa a cédé 1,17%, BCP 0,19% et Attijariwafa Bank 0,09%. En revanche CIH a avancé de 2,71% et CDM est resté inchangé.

Côté gagnants, l’indice « Société de Financement et Autres activités financières » a pris 2,19%, « Services aux collectivités » a gagné 1,5% et « Pétrole et Gaz » 1,33%. Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 151,27 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 98,5 MDH réalisé sur le marché central et 49,1 MDH sur le marché de bloc, portant sur deux blocs de 25.000 titres Taqa Morocco au cours de 982 dirhams.

Mutanids SCA a été l’instrument le plus actif de la journée avec un volume d’échanges de 33,54 MDH, suivi de Attijariwafa Bank (15,29 MDH) et LafargeHolcim Maroc (6,52 MDH).

La capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 627,07 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-3,99%), Med Paper (-3,96%), S.M monétique (-3,6%), Jet Contractors (-3,18%) et Res Dar Saada (-2,64%).

Quant aux plus fortes hausses, elles ont été réalisées par Fenie Brossette (3,99%), Eqdom (3,89%), Involys (3,85%), Stokvis Nord Afrique (3,18%) et Total Maroc (3,02%).