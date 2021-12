La Bourse de Casablanca finit en légère baisse

La Bourse de Casablanca a fini, ce vendredi, en léger repli, son principal indice, le Masi, cédant 0,04% à 13.226 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,08% à 1.076,74 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a été à l’équilibre à 10.713,52 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a abandonné, de son côté, 0,26% à 990,75 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, est resté stable à 11.177,07 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse, classées par capitalisation boursière, s’est replié de 0,11% à 12.415,23 pts.

Côté secteurs, l’indice de l’industrie pharmaceutique a accusé la baisse la plus forte (-1,51%), notamment à cause de la mauvaise performance de Sothema (-1,67%), suivi de l’indice du pétrole et gaz (-1,14%).

En revanche, l’indice des boissons a enregistré la plus forte hausse (+4,5%), particulièrement suite à la bonne tenue de Société des boissons du Maroc (+5,42%), devançant l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (+3,53%). À la hausse également, l’indice de la sylviculture et papier s’est apprécié de 1,26%.

Le volume global des échanges a porté sur 106,24 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière a, pour sa part, dépassé les 681,5 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,92% à 51,9 dirhams (DH)), Cartier Saada (+5,5% à 31,65 DH), Société des boissons du Maroc (+5,42% à 2.880 DH), Involys (+4,71% à 127,95 DH) et Zellidja S. A (+3,37% à 92 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, Balima, Lesieur Cristal, Stokvis Nord Afrique, Res Dar Saada et Afriquia Gaz ont accusé les plus fortes baisses, avec respectivement -3,99% à 120,4 DH, -3,17% à 187,85 DH, -2,3% à 18,27 DH, -2,16% à 29,5 DH et -1,92% à 5.100 DH.

