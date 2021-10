La Bourse de Casablanca finit en légère baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé ce mardi en légère baisse, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs « sylviculture et papier », « participation et promotion immobilières » et « Banques ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,18% à 13.058,71 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,35% à 1.066,36 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a abandonné, quant à lui, 0,20% à 10.600,65 points et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a cédé 0,48% à 980,49 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,35% à 12.373,30 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu autant à 11.102,56 points.

Aux valeurs, le secteur « Sylviculture et papier » a accusé le plus fort repli de la journée (-3,8%), plombé par son unique titre Med Paper. De Même, l’indice « Sociétés de Portefeuilles-Holding » a cédé 1,82% et « Participation et promotion immobilières » a reculé de 1,41%.

Le secteur des Banques a perdu 0,64%, la hausse de CDM (+1,99%) et CIH (+0,28%) n’ayant pas pu compenser la baisse de BMCI (-2,85%), BCP (-1,56%) et Attijariwafa Bank (-0,5%).

A la hausse, l’indice « services aux collectivités » s’est envolé de 4%, celui de l' »Industrie pharmaceutique » a pris 3,4% et celui des « Sociétés de placement immobilier » a avancé de 2,54%.

Le volume global des échanges de titres a atteint plus de 99,19 millions de dirhams (MDH), dont 70,97 MDH réalisés sur le marché central (actions). Douja Prom Addoha a été l’instrument le plus actif de la journée avec 8,78 MDH, suivi de LafargeHolcim Maroc avec 7,14 MDH et CIH avec 6,14 MDH.

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 672,45 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-3,99%), Delattre Levivier Maroc (-3,95%), Med Paper (-3,8%), Fenie Brossette (-3,68%) et SMI (-3,34%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Lydec (+4%), Involys (+3,99%), Lesieur Cristal (+3,98%), Stroc Industrie (+3,97%) et Atlantasanad (+3,96%).

YB