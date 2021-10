La Bourse de Casablanca finit en légère baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, ce vendredi, en légère baisse, affaiblie par la mauvaise tenue notamment des secteurs “Services aux collectivités” et “Sylviculture & papier”.

A l’issue d’une séance dans le rouge, l’indice de toutes les valeurs, Masi, s’est replié de 0,62% à 13.105,71 points. Le MSI20 a reculé, pour sa part, de 0,81% à 1.072,60 points et le Madex de 0,70% à 10.648,54 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a également perdu 0,36% à 986,98 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,67% à 12.456,24 points et le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,74% à 11.169,71 points.

Sur le plan sectoriel, 12 indices ont affiché grise mine, contre 08 en hausse, tandis que quatre secteurs n’ont affiché aucune variation.

Sous le coup de la mauvaise performance de son titre unique Lydec (-4%), l’indice « Services aux collectivités » a accusé le plus fort repli sectoriel.

Le secteur “Sylviculture & papier” (-3,96%) a fini, également, parmi les perdants, plombé par son titre unique « Med Paper ».

Du côté des gagnants, “Loisirs et hotels” s’est apprécié de 3,85%, alors que les secteurs “Boissons” et “Pétrole et gaz” ont pris respectivement 1,82% et 1,41%.

Au terme de cette journée, le volume global des échanges de titres s’est établi à 183,38 millions de dirhams (MDH), réalisé uniquement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 674,49 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par CTM, Lydec, Douja Addoha et Fennie Brossette (-4% chacun) et Jet contractors (-3,99%). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Atlantasanad (3,99%), Involys (3,99%), SMI (3,89%), Risma (3,85%) et Lesieur Cristal (3,18%).