La Bourse de Casablanca finit en légère baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, jeudi, en légère baisse, affaiblie par la mauvaise tenue notamment des secteurs « Services aux collectivités » et « Boissons ».

A l’issue d’une séance majoritairement dans le rouge, l’indice de toutes les valeurs, Masi, s’est replié de 0,08% à 13.186,83 points. Le MSI20 a reculé, pour sa part, de 0,03% à 1.081,33 points et le Madex de 0,09% à 10.723,19 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,15% à 990,52 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,26% à 12.540,72 points et le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,08% à 11.253,19 points.

Sur le plan sectoriel, 7 indices ont affiché grise mine, contre 14 en hausse, tandis que trois secteurs n’ont affiché aucune variation.

Sous le coup de la mauvaise performance de son titre unique Lydec (-3,99%), l’indice « Services aux collectivités » a accusé le plus fort repli sectoriel.

Le secteur « Boissons » (-3,25%) a fini, également, parmi les perdants, plombé par son titre « Société des boissons du Maroc » (-3,96%).

Du côté des gagnants, « Sociétés de placement immobilier » s’est apprécié de 0,97%, alors que les secteurs « matériels, logiciels et services informatiques » et « banque » ont pris respectivement 0,72% et 0,38%.

Au terme de cette journée, le volume global des échanges de titres s’est établi à 155,21 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 677,25 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Jet contractors (-4%), M2M Group (-3,99%), Lydec (-3,99%), Aluminum du Maroc (-3,96%) et Société des boissons du Maroc (-3,96%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par CIH (3,87%), SM Monétique (1,95%), Aradei Capital (1,83%), Involys (1,62%) et Ciments du Maroc (1,59%).

AS