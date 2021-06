La Bourse de Casablanca finit en légère baisse

La Bourse de Casablanca a terminé mercredi en légère baisse, pénalisée par la mauvaise tenue de plusieurs secteurs dont ceux des banques, des mines, des distributeurs, de l’agroalimentaire et de l’immobilier.

Les indices Masi et Madex ont cédé 0,02%, chacun, à 12.409,24 points et 10.090,91 points respectivement, alors que le MSI20 a progressé de 0,05% à 1.016,21 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a perdu, quant à lui, 0,16% à 929,43 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,15% à 11.674,91 points et le FTSE Morocco All-Liquid 0,01% à 10.589,7 points.

Ce mouvement baissier trouve son origine dans le secteur des Mines, dont l’indice a reculé de 1,79% suite à la baisse de Managem (3,33%), ainsi que dans ceux de la Chimie (-1,14%), des distributeurs (-0,44%), de l’agroalimentaire (-0,33%), des banques (-0,19%) et de l’immobilier (-0,13%).

Contre-tendance, les services de transport ont signé la meilleure performance sectorielle avec un gain de 2,04%, devançant les sociétés de placement immobilier (0,89%), le bâtiment & matériaux de construction (0,48%) et les loisirs et hôtels (0,24%).

Le volume global des échanges de titres a dépassé 2 milliards de dirhams (MMDH), dont 1,31 MMDH sur le marché de bloc et 781 millions de dirhams (MDH) sur le marché central. La capitalisation boursière s’est élevée à plus de 637,5 MMDH, dominée par Itissalat Al-Maghrib (120,44 MMDH), Attijariwafa Bank (97,81 MMDH) et BCP (53,8 MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (3,61%), Lesieur Cristal (3,43%), Managem (3,33%), Auto Hall (2,84%) et Med Paper (2,44%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Involys (2,21%), Marsa Maroc (2,04%), Jet Contractors (2%), Maghrebail (1,99%) et Promopharm (1,98%).