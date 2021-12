La Bourse de Casablanca finit en légère baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, ce lundi, en légère baisse, le MASI lâchant 0,05% à 13.236,39 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, est resté stable à 1.076,66 pts et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est hissé légèrement de 0,07% à 10.704,46 pts.

De son côté, le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, évoluait autour de 986,82 pts (+0,05%).

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, progressait de 0,11% à 11.143,24 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a pris 0,14% à 12.439,72 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice du pétrole et gaz a accusé la plus forte baisse (-1,86%). Les indices de la chimie et des matériels, logiciels et services informatiques ont enregistré des baisses respectives de 0,74% et 0,58%.

A l’opposé, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+5,98%), profitant de l’envolée du titre Med Paper (+5,98%). Les indices des « ingénieries et biens d’équipement industriels » et des « sociétés de placement immobilier » se sont contentés des hausses respectives de 3,1% et 1,66%.

Le volume global des échanges a porté sur 126,44 millions de dirhams (MDH) dont 94,17 MDH réalisés sur le marché central et 32,28 MDH sous forme de Transferts. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 685,5 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Med Paper (+5,98% à 22,33 dirhams (DH)), Stroc Industrie (+5,77% à 37,6 DH), TotalEnergie Marketing Maroc (+2,34% à 1.750 DH), Aradei Capital (+2,24% à 409 DH) et S. M Monétique (+1,95% à 209 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, Ib Maroc.Com (-5,97% à 34,78 DH), Afriquia Gaz (-3,91% à 5.285 DH), Promopharm S.A. (-3,69% à 1.097 DH), Fenie Brossette (-1,96% à 140 DH) et Snep (-0,8% à 752,9 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

AK