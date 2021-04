La Bourse de Casablanca finit en léger repli

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, ce mardi, en légère baisse, pâtissant notamment de la mauvaise tenue des secteurs de la « sylviculture et papier » et de l' »industrie pharmaceutique ».

L’indice Masi s’est déprécié de 0,09% à 11.607,26 points et le MSI20 a diminué de 0,21% à 946,3 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est replié de 0,08% à 9.432,9 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,05% à 10.624,22 points et le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,05% à 9.925,91 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné, quant à lui, 0,09% à 886,92 points.

Sur le plan sectoriel, la cote a vu huit indices finir en territoire positif, dix dans le rouge, alors que six sont restés stables. Suite à la forte baisse du titre Med Paper, le secteur « Sylviculture et papier » (3,66%) a été en tête des perdants. L' »industrie pharmaceutique » a, pour sa part, limité ses pertes à 1,83%.

A la hausse, le transport, les loisirs et hôtels et les mines ont gagné respectivement 3,06%, 2,9% et 2,39%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 44,19 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central, alors que la capitalisation boursière s’est établie à 601,69 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (3,99%), Managem (3,94%), M2M Group (3,91%), Immorente Invest (3,3%) et CTM (3,2%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Med Paper (3,66%), Auto Hall (3,35%), Sothema (1,98%), Oulmes (1,77%) et S2M (1,44%).

MA