La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a terminé ce lundi en hausse, signant sa troisième séance positive d’affilée, portée par la bonne tenue notamment des secteurs « Ingénieries et Biens d’équipement industriels », « Mines », « Banques » et « Télécommunications ».

Ainsi, au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,48%, dépassant ainsi la barre des 10.700 points à 10.708,54 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné autant à 8.714,96 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,47% à 9.576,13 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,54% à 9.250,87 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné, quant à lui, 0,52% pour s’établir à 823,72 points.

Du côté des valeurs, seulement 6 secteurs des 24 représentés à la place casablancaise ont terminé dans le rouge, contre 12 en hausse, tandis que 6 sont restés inchangés.

Le secteur des « Sociétés de Portefeuilles-Holding » a accusé la plus forte baisse de la journée (-3,08%), plombé par Delta Holding (-3,10%). Derrière, le secteur de « Participation et promotion immobilières » a cédé 0,65%, suite au repli de Res dar Saada (-3,08%) et Alliances (-1,04%). En revanche, Douja Prom Addoha a grappillé 0,51%.

A la baisse également, le secteur de la « Chimie » qui a abandonné 0,58%, sous l’effet du recul de son titre Snep (-0,63%).

S’agissant du secteur « Electricité », il a clôturé cette journée en baisse de 0,52%, Taqa Morocco, son unique titre, vient de publier ses résultats à fin septembre, faisant état d’un résultat net consolidé de 894 millions de dirhams (MDH), en baisse de 13% par rapport à la même période une année auparavant.

Du côté des gagnants, le secteur des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » a pris 3,83%, soit la plus forte hausse de la journée, suivi des secteurs des « Services aux collectivités » (+3,65%), « Mines » (+1,45%) et « Sociétés de placement immobilier » (+0,95%).

L’indice des « Banques » a affiché une hausse de 0,69%, porté par CDM (+1,90%), Attijariwafa Bank (+1,31%), Bank Of Africa (+0,21%). CIH a abandonné 0,74%, tandis que BCP et BMCI sont restés inchangés.

Le secteur des « Télécommunications » figure également parmi les hausses de la journée (+0,46%), à la faveur de son unique titre Itissalat Al-Maghrib.

Le volume global des échanges de titres a dépassé les 93,74 MDH, réalisé entièrement sur le marché central et drainé à plus de 40,5% par Attijariwafa Bank (38,04 MDH), 28,06% par Label Vie (26,31 MDH) et 7,2% par Itissalat Al-Maghrib (6,78 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 553,83 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+3,99% à 14,61 DH), Sonasid (+3,98% à 244,35 DH), Delattre Levivier Maroc (+3,71% à 32,39 DH), Lydec (+3,65% à 341 DH) et Managem (+2,78% à 1.110 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Cartier Saada (-3,97% à 29,52DH), Disway (-3,69% à 441 DH), Delta Holding (-3,1% à 30 DH), Res Dar Saada (-3,08% à 24,23 DH) et Réalisations mécaniques (-1,97% à 149,20 DH).

M.S. (avec MAP)