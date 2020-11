La Bourse de Casablanca finit en hausse pour la 4e séance d’affilée

La Bourse de Casablanca a fini mardi en hausse, pour la 4ème séance d’affilée, confortée par la bonne orientation, notamment, des secteurs « Participation et promotion immobilières », « Distributeurs » et « Banques ».

Au terme d’une journée en dents de scie, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,13% à 10.722,04 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné autant à 8.726,29 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,39% à 9.613,94 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a grappillé 0,12% à 9.261,85 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » est resté quasi-stable à 823,83 points (+0,01%).

Au niveau sectoriel, l’indice des « Mines » a accusé le plus fort repli de la journée (-1,94%), plombé par Managem (-3,78%) et SMI (-2,14%). Minière Touissit a, en revanche, gagné 0,7%.

Le secteur des « Sociétés de financement et autres activités financières » a lâché 1,79%, sous l’effet de la baisse de Salafin (-3,8%) et Eqdom (-1,6%).

A la baisse également, le secteur des « Matériels, Logiciels et Services informatiques » a abandonné 0,9%, Affabili par Disway (-1,59%), Microdata(-0,54%) et HPS (-0,94%). Ce dernier accaparé plus de 37,7% du volume d’échanges de la journée.

Du côté des gagnants, le secteur « Loisirs et Hôtels » a pris 3,96%, ramenant ainsi sa contreperformance à 39,76%. Derrière, le secteur de « Participation et promotion immobilières » a gagné 3,92%, boosté par son trio Douja Prom Addoha (3,89%), Res Dar Saada (+3,96%) et Alliances (+3,97%).

Le secteur des « Distributeurs » a avancé de 0,96% tandis que celui des « Services de Transport » a gagné 0,34%. Son unique titre, Sodep Marsa Maroc a fait état, mardi, d’un chiffre d’affaires consolidé de plus 2,09 milliards de dirhams (MMDH), à fin septembre 2020, en baisse de 4% par rapport à celui réalisé durant la même période de l’année précédente.

Porté par l’ensemble de ses valeurs, le secteur « Banques » a affiché, quant à lui, une hausse 0,31%.

Le volume global des échanges de titres a atteint plus de 114,77 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et drainé à plus de 37,7% par HPS (43,31 MDH), 17% par Attijariwafa Bank (19,47 MDH), 12,1% par Label Vie (13,89 MDH) et 7% par BCP (8,08 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 553,72 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (+3,99% à 254,1 DH), Delattre Levivier Maroc (+3,98% à 33,68 DH), Alliances (+3,97% à 34,55 DH), Res Dar Saada (+3,96% à 25,19 DH) et Risma (+3,96% à 102,4 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-3,8% à 480,05 DH), Managem (-3,78% à 1.068 DH), Lesieur Cristal (-2,44% à 156,1 DH), SMI (-2,14% à 1.962 DH) et Timar (-1,99% à 130,35 DH).

M.S. (avec MAP)