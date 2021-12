La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse ce mercredi, son principal indice, Masi, progressant de 0,02% à 13.231,35 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a augmenté de 0,09% à 1.079,53 pts et le Madex a avancé de 0,03% à 10.717,45 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est bonifié de 0,09% à 990,8 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont gagné 0,1% à 12 446,79 pts et 0,08% à 11.195,92 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des loisirs et hôtels a enregistré la plus forte hausse (+3,76%), particulièrement suite à la bonne tenue de Risma (+3,76%), suivi de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (+3,08%).

À la hausse également, l’indice de la participation et promotion immobilières a pris +0,68%.

L’indice des boissons a accusé la baisse la plus forte (-3,78%), suivi de l’indice des services aux collectivités ainsi que de l’indice pharmaceutique ayant cédé respectivement 1,18% et 0,97.

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 681,45 milliards de dirhams (MMDH) alors que le volume des marchés a atteint plus de 68,456 millions de dirhams (MDH).

Au titre de la séance, 7 valeurs ont été dans le vert contre 10 en baisse et 7 valeurs sont restées stables.

Sur le front des valeurs, Stroc Industrie, Risma, Alliances, Addoha et CIH ont enregistré les plus fortes hausses, avec +4,55% à 46 dirhams (DH), +3,76% à 108,95 DH, +1,91% à 40,5 DH, +1,11% à 10,92 DH et +0,91% à 333 DH.

À l’opposé, Colorado (-4,61% à 60,03 DH), Société des boissons du Maroc (-4,51% à 2.750 DH), Ib Maroc.Com (-4,39% à 32 DH), Jet Contractors (-4,08% à 235 DH) et Res Dar Saada (-2,66% à 30 DH) ont affiché les plus fortes baisses.

YB