La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse, mardi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, prenant 0,41%, à 13.562,64 points (pts).

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, a avancé de 0,51%, à 1.104,64 pts.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, ont progressé de respectivement 0,45%, à 10.995,64 pts et 0,74%, à 1.017,58 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a clôturé proche de l’équilibre (+0,03%), à 11.423,87 pts le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est replié de -0,06%, à 12.704,47 pts.

À la cloche finale, 31 titres ont été en hausse contre 20 en baisse, tandis que 23 titres sont restés stables.

Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la hausse la plus forte (+5,98%), notamment grâce à la bonne tenue de Delattre Levivier Maroc (+5,98%) ainsi que de Stroc Industrie (+5,98%), suivi du secteur du bâtiment et matériaux de construction (+2,38%).

À la hausse également, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings s’est élevé de +1,62%, celui des banques a progressé de +0,3% et des « Télécommunications » de 0,17%.

A la baisse, l’indice des distributeurs a abandonné 3,87%, celui des sociétés de financement et autres activités financières a cédé 2,42%.

Le volume global des échanges a atteint 416,39 millions de dirhams (MDH). Le volume du marché de Bloc (Actions) a porté sur 267,75 MDH, quand celui du marché Central (Actions) s’est chiffré à 148,64 MDH.

Par valeurs, Bank of Africa a drainé 51,49 MDH, BCP 50,78 MDH et Itissalat Al-Maghrib 11,14 MDH. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 698,03 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Stokvis Nord Afrique (+6% à 18,03 dirhams (DH)), Ib Maroc.Com (+5,99% à 41,6 DH) et Stroc Industrie (+5,98% à 65,18 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,98% à 45,72 DH) et Cartier Saada (+5,98% à 30,32 DH).

À l’opposé, Salafin (-5,86% à 659 DH), Label Vie (-4,86% à 4.500 DH), Agma (-3,99% à 4,425 DH), Maghreb Oxygène (-3,99% à 395,55 DH) et Aluminium du Maroc (-3,68% à 1,412 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

