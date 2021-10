La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en hausse vendredi, portée notamment par l’installation d’un nouveau gouvernement et la bonne tenue des secteurs « Sociétés de financement et autres activités financières », « Assurances » et « Banques ».

Au terme de cette séance, l’indice de toutes les valeurs, Masi, a clôturé sur un gain de 0,73% à 13.192,55 points. Le MSI20 a progressé de 0,82% à 1.078,98 points et le Madex a pris 0,76% à 10.715,24 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″ s’est bonifié, quant à lui, de 0,71% à 991,70 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 0,74% à 12.523,49 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,67% à 11.209,25 points.

Aux valeurs, 16 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé en hausse, contre 4 en baisse, tandis que les quatre restants n’ont affiché aucune variation.

Boosté par son titre Salafin, l’indice » Sociétés de financement et autres activités financières » s’est envolé de 1,48%. De même, le secteur de « Assurances » a avancé de 1,45%, sous l’effet de la bonne performance des titres « Atlantasanad » (+3,45%) et « Wafa Assurance » (+2,10%).

A la hausse également, le secteur des « Banques » a gagné 1,34%, celui des « Sylviculture et Papier » 1,29% et celui des « Matériels, logiciels et services informatiques » 1,29%.

Du côté des perdants, l’indice « Equipements électroniques et électriques » a clôturé en baisse de 3,61%, suivi de « Loisirs et Hôtels » (-1,62%) et « Pétrole et Gaz » (-0,41%).

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 158,5 millions de dirhams alors que la capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 678,4 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Salafin (3,99%), Stroc Industrie (+3,98%), Atlantasanad (+3,45%), Sonasid (+3,21%), et Stokvis Nord Afrique (3,07%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-3,92%), Nexans Maroc (-3,61%), Colorado (-3,22%), Fenie Brossette (-2,28%) et Saham Assurance (-1,93%).

MM