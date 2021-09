La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en hausse mercredi, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Sylviculture & papier », « Participation et promotion immobilières » et « Matériels, logiciels et services informatiques ».

Au terme d’une journée d’échanges dans le vert, l’indice de toutes les valeurs, Masi, a progressé de 0,21% à 13.197,28 points.

Le MSI20 a avancé, pour sa part, de 0,26% à 1.081,61 points et le Madex a pris 0,22% à 10.733,16 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est apprécié, quant à lui, de 0,15% à 991,99 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,53% à 12.573,74 et le FTSE Morocco All-Liquid a grimpé de 0,27% à 11.260,32 points. Au niveau sectoriel, l’indice « Sylviculture et papier » (+3,98%) a terminé la journée, en tête des gagnants, grâce à la performance de Med Paper (3,98%).

L’indice « Participation et promotion immobilières » s’est envolé de 3,41%, tandis que le secteur « Matériels, logiciels et services informatiques » a avancé de 0,88%.

Du côté des perdants, « Services aux collectivités » a chuté de 3,99%, « Loisirs et hôtels » s’est replié de 2,61% et « Chimie » a abandonné 2,15%.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 162,134 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 678,165 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (4%), Med Paper (3,98%), Fenie Brossette (3,97%), Douja Prom Addoha (3,91%) et Afric Industries SA (3,04%). Les plus fortes baisses ont été accusées par Lydec (-3,99%), SMI (-3,98%), Delattre Levivier Maroc (-3,72%), Sothema (-2,68%) et Risma (-2,61%).

YB