La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en hausse jeudi, profitant de la bonne tenue des grandes capitalisations, notamment Ciments du Maroc, Attijariwafa Bank, LafargeHolcim Maroc et Itissalat Al-Maghrib.

Au terme d’une journée d’échanges dans le vert, l’indice de toutes les valeurs, Masi, a progressé de 0,81% à 13.078,03 points, soit un nouveau plus haut annuel. Le MSI20 a avancé, pour sa part, de 0,93% à 1.071,12 points et le Madex a pris 0,84% à 10.630,41 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est apprécié, quant à lui, de 0,68% à 981,64 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont gagné 0,86% chacun, à 12.424,89 points et 11.140,59 points respectivement.

Les dix meilleures capitalisations de la côte casablancaise, à l’exception de Bank Of Africa (-0,57%) et Afriquia Gaz (stable), ont terminé la séance en territoire positif.

Au niveau sectoriel, l’indice « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (+3,99%) a terminé la journée, en tête des gagnants, grâce aux performances de Delattre Levivier Maroc (+3,98%) et Stroc Industrie (+3,99%).

Profitant de la hausse du titre CTM (+3,30%), l’indice « Transport » s’est envolé de 3,18%, tandis que les secteurs « Bâtiments et matériaux de construction » et « Banques » se sont contentés respectivement des hausses de 1,77% et 0,99%.

Du côté des perdants, « Services aux collectivités » a chuté de 3,99%, « Sylviculture et Papier » s’est replié de 3,84% et « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a abandonné 1,22%.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 215,06 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central actions et dominé par les transactions portant sur Ciments du Maroc (27,16 MDH), Attijariwafa Bank (24,11 MDH), LafargeHolcim Maroc (19,73 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (19,32 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 672,28 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (3,99%), Delattre Levivier Maroc (3,98%), Auto Hall (3,96%), CTM (3,30%) et Disway (2,84%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (-3,99%), Lydec (-3,99%), S.M Monétique (-3,94%), Med Paper (-3,84%) et Afric Industries SA (-2,94%).

AK