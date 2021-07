La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse ce mercredi, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Sociétés de placement immobilier » et « Services de Transport ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,24% à 12.236,92 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a pris 0,28% à 998,29 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 0,25% à 9.937,48 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,26% à 918,85 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est hissé de 0,29% à 11.533,41 points et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,28% à 10.420,42 points.

Au niveau sectoriel, 10 secteurs ont clôturé en bonne mine, contre 08 en baisse et 6 secteurs à l’équilibre.

Grâce à la performance de ses titres Aradei Capital (+1,54%) et Immorente Invest (+0,9%), le secteur des « Sociétés de placement immobilier » (+1,19%) a réalisé la plus forte hausse, alors que le secteur « Services de Transport » a progressé de 1,06%, conforté par l’envolée de Sodep-Marsa Maroc (+1,06%). En revanche, les secteurs « SylviCulture et Papier » (-3,31%), « Boissons » (-1,37%) et « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (-0,72%) ont tiré la cote vers le bas.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 5,37 milliards de dirhams (MMDH), tandis que la capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 630,16 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par IB Maroc.com (3,98%), Fenie Brossette (3,97%), Zellidja S.A (1,96%), Total Maroc (1,93%) et Alliances (1,82%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (-3,99%), Med Paper (-3,31%), Delattre Levivier Maroc (-2,7%), Aluminium du Maroc (-2,57%) et Ennakl (-1,98%).