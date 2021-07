La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse, vendredi, portée, notamment, par la bonne tenue des secteurs « Loisirs et Hôtels », « Pétrole et Gaz » et « Banques ».

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,21% à 12.166,09 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) 0,23% à 991,99 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 0,18% à 9.885,54 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,28% à 913,59 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est hissé de 0,19% à 11.486,84 points et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,17% à 10.364,77 points.

Au niveau sectoriel, 12 secteurs ont affiché grise mine, contre 8 en hausse, tandis que les 4 restants n’ont affiché aucune variation.

Grâce à la performance de son titre unique Risma, « Loisirs et Hôtels » (+1,72%) a fini en tête des secteurs de la cote casablancaise, alors que le secteur « Pétrole et Gaz » a progressé de 1,09%, conforté par l’envolée de l’action Afriquia Gaz (+1,9%). Le secteur bancaire figurait également parmi les gagnants de cette séance, en dépit de la baisse accusée par CIH (-1,03%).

En revanche, les secteurs « Sociétés de portefeuilles-Holdings » (-2,65%), « Participation et Promotion immobilières » (-0,89%) et « Mines » (-0,87%) tiraient la cote vers le bas.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 365,11 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 283,78 MDH réalisé sur le marché de bloc, tandis que la capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 626,51 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ennakl (3,99%), Fenie Brossette (3,98%), Auto Hall (3,13%), Cartier Saada (2,49%) et Aradei Capital (1,91%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Res Dar Saada (-3,96%), Delta Holding (-2,68%), Managem (-1,63%), Mutandis SCA (-1,51%) et Aluminium du Maroc (-1,45%).