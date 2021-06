La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a terminé en hausse, ce vendredi, portée entre autres par l’immobilier, les hôtels, les banques et les assurances.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,37% à 12.487,66 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) 0,23% à 1.022,14 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 0,38% à 10.153,85 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » de 0,05% à 931,72 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est bonifié de 0,22% à 11.756,12 points et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,42% à 10.664,36 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice de l’immobilier a grimpé de 3,97%, affichant la meilleure performance, devançant les loisirs et hôtels (3,89%) et les ingénieries & biens d’équipement industriels (3,12%). Par ailleurs, le secteur bancaire a avancé de 0,57%, alors que les assurances ont terminé la semaine sur un gain de 1,05%. Contre-tendance, les indices « sylviculture & papier », « Bâtiment & matériaux de construction » et « Agroalimentaire/production » ont reculé respectivement de 2,47%, 0,56%, 0,36%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 254 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, Cosumar a drainé 31,39 MDH, BCP 31,12 MDH et Attijariwafa Bank 26,8 MDH. La capitalisation boursière a atteint les 641,57 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été affichées par Delattre Levivier Maroc (3,99%), Alliances (3,99%), Res Dar Saada (3,99%), Douja Prom Addoha (3,97%) et Ib Maroc.com (3,93%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (3,98%), Fenie Brossestte (3,94%), Cartier Saada (3,57%), Involys (2,66%) et Med Paper (2,47%).

HS