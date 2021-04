La Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de lundi en hausse, son indice principal, le Masi, prenant 0,32% à 11.617,16 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a terminé sur un gain de 0,44% à 948,29 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné 0,33% à 9.440,24 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,28% à 10.609,36 points et le FTSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,1% à 9.903,73 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a enregistré une hausse de 0,35% à 886,14 points.

Au terme de cette journée, 12 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé dans le vert, contre 5 en hausse, tandis que les sept restants n’ont affiché aucune variation.

L’indice des « Sociétés de portefeuilles-Holdings » s’est offert la meilleure performance de la journée (2,18%), sous l’effet de Delta Holding (+2,19%). Porté par son unique titre, Taqa Morocco (+2,09%), le secteur de l’Électricité a affiché la deuxième plus forte hausse de la journée, suivi par celui des « Loisirs et Hôtels » (+1,37%) et de la « Participation et promotion immobilières » (+0,83%).

A la hausse également, le secteur de l’Agroalimentaire/production a gagné 0,45%, la hausse de Cosumar (+0,78%) ayant compensé le repli de Dari Couspate (-1,98%) et Lesieur Cristal (-0,41%).

Côté banques (+0,3%), à l’exception d’Attijariwafa Bank (+1,18%) et Bank Of Africa (+0%), les quatre autres valeurs ont affiché grise mine. Ainsi, CDM a cédé 3,62%, CIH a lâché 2,64%, BCP 0,59% et BMCI 0,56%.

Pour ce qui est des perdants, le secteur des « Services aux collectivités » s’est replié de 1,83%, celui du Transport de 1,64% et de la Chimie de 0,51%. Faible, le volume global des échanges de titres s’est chiffré à seulement 22,4 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Label Vie a drainé 4,06 MDH, Cosumar 3,86 MDH, LafargeHolcim Maroc 2,51 MDH et Itissalat Al-Maghrib 1,38 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 601,8 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Douja Prom Addoha (+2,33% à 6,6 DH), Delta Holding (+2,19% à 34 DH), Taqa Morocco (+2,09% à 965 DH), Risma (+1,37% à 100 DH) et Attijariwafa Bank (+1,18% à 430 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-3,92% à 104,2 DH), CDM (-3,62% à 450,1 DH), Alliances (-3,23% à 30 DH), CIH (-2,64% à 258 DH) et Colorado (-2,54% à 56 DH).

