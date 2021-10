La Bourse de Casablanca finit en grise mine

La Bourse de Casablanca a clôturé lundi en territoire négatif, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs de « Sylviculture et papier », « Participation et promotion immobilières » et « Industrie pharmaceutique ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,18% à 13.081,74 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,24% à 1.070,08 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a, quant à lui, régressé de 0,25% à 10.621,63 points et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a cédé 0,17% à 985,27 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,32% à 12.416,90 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,26% à 11.140,95 points.

Au niveau sectoriel, dix secteurs ont terminé dans le rouge, notamment le secteur « sylviculture et papier » (-3,97%) qui a accusé la plus forte baisse, à cause du recul de son titre unique « Med Paper ».

A la baisse également, l’indice des « Participation et promotion immobilières » s’est replié de 3,70% et celui de l' »Industrie pharmaceutique » de 3,28%.

A la hausse, les secteurs « Transport » et « Chimie » ont terminé dans le vert avec des gains respectifs de 3,83% et 3,17%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 49,76 millions de dirhams (MDH), tandis que la capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 673,32 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Douja Prom Addoha (-3,99%), Med Paper (-3,97%) et Res Dar Saada (-3,97% également).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par CTM (+3,99%), AtlantaSanad (+3,98%) et Stroc Industrie (+3,96%).

