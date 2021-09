La Bourse de Casablanca finit en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi en territoire positif, tirée notamment par la bonne performance des secteurs des « Sociétés de portefeuille-holdings », « Distributeurs », et « Matériels, logiciels et services informatiques ».

Ainsi, l’indice de toutes les valeurs, Masi a gagné 0,91% à 13.019,20 points. Le MSI20 a progressé, pour sa part, de 0,95% à 1.064,87 points et le Madex a pris 0,92% à 10.581,92 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a affiché, lui, une hausse de 0,76% à 977,28 points. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 1,04% à 12.363,98 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,84% à 11.083,59 points. Sur le plan sectoriel, 16 secteurs ont terminé dans le vert, avec à leur tête le secteur « Sociétés de portefeuille-holdings » qui a enregistré la plus forte hausse (+3,26%), boosté par son titre « Delta Holding ».

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 317,117 millions de dirhams (MDH), tandis que la capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 669,295 milliards de dirhams (MMDH). Les plus fortes baisses ont été accusées par S.M Monétique (-3,99%), Med Paper (-3,99%), Sonasid (-3,99%), Cartier SAADA (-3,98%), Stokvis Afrique (-3,97%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Afric Industries SA (3,97%), HPS (3,96%), CIH (3,64%), Auto Hall (3,63%), et Delta Holding (3,29%).

BR