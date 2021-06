La Bourse de Casablanca finit en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de lundi, en hausse, confortée par la bonne tenue de la majorité de ses indices sectoriels.

A l’issue d’une journée des échanges dans le vert, l’indice principal de la cote casablancaise, Masi, a clôturé sur un gain de 0,41% à 12.469,13 points. Le MSI20 s’est hissé de 0,47% à 1.020,04 points et le Madex de 0,42% à 10.140,19 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné 0,57% à 935,20 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,53% à 11.743,11 points, et FTSE Morocco All-Liquid de 0,36% à 10.632,48 points.

Au terme de cette journée, 15 indices sectoriels ont affiché bonne mine, contre 5 en baisse, tandis que 4 indices n’ont affiché aucune variation.

Profitant de la montée de son titre « Delta Holding » (+3,79%), le secteur « Société de portefeuilles-Holding » (+3,76%) a su compenser la stagnation du titre Zellidja, pour réaliser la meilleure performance sectorielle.

Au rang des gagnants, figurent les indices « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (+1,73%), « Services de transport » (+1,41%) et « Agroalimentaire/Production » (+1,34%).

Pénalisé par la chute de l’ensemble des valeurs cotées de l’immobilier, le secteur « Participation et promotion immobilières » s’est replié de 3,61%. Les indices relatifs aux « Loisirs et Hôtels » et « Transport » se sont dépréciés respectivement de 2,34% et 0,15%.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à près 60,20 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est élevée à 641,11 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industries (3,89%), Delta Holding (3,79%), Fenie Brossette (3,58%), Ennakl (3,45%) et Eqdom (3,4%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Douja Prom Addoha (3,92%), Res Dar Saada (3,31%), Alliances (2,65%) et Risma (2,34%) et Afric Industries SA (1,99%).

AK