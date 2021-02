La Bourse de Casablanca finit en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de ce jeudi en bonne mine, confortée par la bonne tenue des valeurs opérant, notamment, dans le « Transport », l' »Industrie pharmaceutique » et les « Mines.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,41% à 11.568,05 points et le Madex a pris autant à 9.425,60 points. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a grappillé 0,44% à 944,01 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a affiché une hausse de 0,30% à 10.584,22 points, et le FTSE Morocco All-Liquid s’est apprécié de 0,39% à 9.939,82 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié, pour sa part, de 0,47% pour s’établir à 880,85 points.

Au terme de cette séance, 13 secteurs parmi les 24 de la cote ont gagné du terrain, avec en tête l’indice de « Transport » (+3,39%) grâce à la performance de CTM (+3,55%).

Profitant de la variation positive des titres Promopharm S.A (+1,95%) et Sothema (+2%), le secteur « Industrie pharmaceutique » a vu son indice progresser de 1,99% devant celui des « Mines » (+1,07%) et des « Banques » (+0,89%).

Seulement 5 secteurs ont affiché grise mine à l’issue de cette séance dont, notamment, « Matériels, logiciels et services informatiques » (-1,87%), « Ingénieries et « Biens d’équipement industriels » (-1,58%) et « Sylviculture et Papier » (-1,46%).

Le volume global des échanges de titres s’est établi à plus de 55,11 millions de dirhams (MDH), réalisé en grande partie sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Label Vie (32,02 MDH), Société des Boissons du Maroc (4,86 MDH) et HPS (4,36 MDH). La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à 597,73 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par CTM (+3,55% à 730 DH), CIH (+3,47% à 266,95 DH), Minière Touissit (+3,03% à 1.700 DH), Sothema (+2% à 2.249 DH) et Promopharm S.A (+1,95% à 758 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-3,98% à 18,57 DH), Ennakl (-2,86% à 25,50 DH), Colorado (-2,79% à 47,05 DH), Disway (-2,60% à 487 DH) et M2M Group (-2,58% à 925,50 DH).

M.S. (avec MAP)