La Bourse de Casablanca finit en bonne mine

La Bourse de Casablanca s’est maintenue en territoire positif, ce jeudi à la clôture, le MASI prenant 0,30%, à 13.249,96 points (pts).

Le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a grimpé de 0,19% à 10.716,4 pts, et le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,22% à 1.078,42 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est hissé, pour sa part, de 0,20% à 990,19 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a gagné 0,21% à 12.447,49 points et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a avancé de 0,20%, à 11.155,13 pts.

Aux valeurs, le « Pétrole et Gaz » s’est offert la plus forte hausse (+2,53%), suivi de « Sociétés de placement immobilier » (0,69%) et « Transport » (+0,66%).

Du côté des perdants, le secteur de la sylviculture et papier (-5,96%) a accusé le plus fort repli de la séance, plombé par son unique valeur Med Paper (-5,96%).

Le secteur des « ingénieries et biens d’équipement industriels » a abandonné 1,13%, celui des « sociétés de financement et autres activités financières » a cédé 0,71% et celui des « mines » a reculé de 0,34%.

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est chiffré à 376,43 millions de dirhams (MDH), dont 114,17 MDH réalisés sur le marché central (actions) et 258,6 MDH sur le marché de bloc. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 686 milliards de dirhams (MMDH).

Delattre Levivier Maroc (+5,54% à 61 DH), Dari Couspate (+3,89% à 4.675 DH), Afriquia Gaz (+3,86% à 5.297 DH), Promopharm S.A (+2,61% à 1.139 DH) et Atlantasanad (+2,43% à 117,80 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

En revanche, Stroc Industrie (-5,99% à 37,32 DH), Med Paper (-5,96% à 22,41 DH), Stokvis Nord Afrique (-5,70% à 15,56 DH), AGMA(-3,98% à 4.321 DH) et M2M Group (-2,96% à 655 DH), ont accusé les plus fortes baisses.

AK