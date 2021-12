La Bourse de Casablanca finit en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé en bonne mine ce vendredi, le MASI progressant de 0,26% à 13.303,73 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,29% à 1.084,14 pts, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé de 0,25% à 10.776,17 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, est resté stable à 996,25 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,54% à 11.161,68 pts, et le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 0,41%, à 12.428,57 pts.

S’agissant des secteurs, l’indice des matériels, logiciels et services informatiques a enregistré la hausse la plus forte (+2,03%), suivi de ceux de l’agroalimentaire/production (1,68%) et des assurances (1,41%).

En revanche, l’indice du transport a accusé la plus forte baisse (-4,63%), alors que les secteur de télécommunications et de la société de financement et autres activités financières ont perdu respectivement 0,99% et 0,98%.

Le volume global des échanges a porté sur 5,76 milliards de dirhams (MMDH) réalisés sur le marché Central. La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 689,11 MMDH.

Au niveau de la physionomie, 25 titres ont été en hausse contre 19 en baisse et 30 titres sont restés stables. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par TGCC (+10% à 164,5 DH), M2m Group (+6% à 712,4 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,98% à 55,1 DH), Agma (+3,14% à 4.400 DH) et Ennakl (+2,57% à 35,9 DH).

À l’inverse, Fenie Brossette (-5,98% à 144,6 DH), Ctm (-4,8% à 703,5 DH), Stroc Industrie (-2,83% à 41,49 DH), Salafin (-2,64% à 700 DH) et Balima (-1,82% à 108 DH) ont affiché les plus fortes baisses.