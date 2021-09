La Bourse de Casablanca finit en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de mardi en territoire positif, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Sylviculture et papier », « Électricité » et « Ingénieuries et biens d’équipement industriels ».

A la cloche finale, l’indice de toutes les valeurs, Masi, s’est hissé de 0,36% à 13.169,39 points. Le MSI20 a progressé, pour sa part, de 0,34% à 1.078,79 points et le Madex a pris également 0,38% à 10.709,19 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est apprécié, quant à lui, de 0,26% à 990,48 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,36% à 12.507,64 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,38% à 11.229,81 points.

Sur le plan sectoriel, 12 indices ont terminé en bonne mine, contre 8 en baisse, tandis que quatre secteurs n’ont affiché aucune variation. Le secteur « Sylviculture et papier » a affiché la meilleure performance de la journée (+3,98%), à la faveur de la bonne tenue de Med Paper (+3,98%).

Porté par la performance de son titre unique Taqa Morocco, l’indice sectoriel « Électricité » a terminé sur un gain de 2,59%. De même, le secteur des « Ingénieries et biens d’équipement industriels », représenté par Stroc Industrie, a progressé de 2,37%.

A la hausse également, le secteur « Pétrole et Gaz » a pris 1,3%, celui des « Assurances » 1,26% et celui de la « Chimie » 0,60%.

Du côté des perdants, « Services aux collectivités » a chuté de 4%, « Transport » s’est replié de 1,88% et « Matériels, logiciels et services informatiques » a abandonné 1,72%.

Au terme de cette journée, le volume global des échanges de titres s’est établi à 160,048 millions de dirhams (MDH) . La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 667,080 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (3,98%), S.M Monétique (3,96%), Stroc Industrie (3,86%), Stokvis Nord Afrique (3,27%) et IB Maroc.com (3,05%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Microdata (-4%), Lydec (-4%), SMI (-3,99%), HPS (-1,97%) et CTM (-1,95%).

YB