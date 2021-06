La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges vendredi en grise mine, pénalisée par la mauvaise tenue des secteurs « sylviculture et papier » et « services de transport ».

L’indice Masi s’est replié de 0,09% à 12.375,91 points, le MSI20 de 0,23% à 1.013,3 points et le Madex de 0,09% à 10.067,45 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, pour sa part, lâché 0,16% à 929,62 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a fini en hausse de 0,06% à 11.610,16 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,05% à 10.583,71 points.

Sur le plan sectoriel, 08 secteurs des 24 représentés à la cote ont clôturé dans le rouge, contre 13 en hausse, tandis que les trois secteurs restants ont demeuré inchangé.

Le secteur « sylviculture et papier », dont l’indice a cédé 1,74%, a accusé la plus forte baisse, suivi des « services de transport » (1,39%) et de l' »Agroalimentaire/Production » (0,56%).

Du côté des gagnants, le secteur des « Matériels, logiciels et services informatiques » a enregistré la meilleure performance de la journée, avec un gain de 2,46%, devançant le « Pétrole et Gaz » (1,95%) et le « Transport » (1,91%). Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 281,6 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeurs, HPS a drainé 40,4 MDH, Itissalat Al-Maghrib 32,87 MDH, Douja Prom Addoha 20,66 MDH et Cosumar 17,27 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 638 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par HPS (3,99%), Mutandis SCA (3,99%), Salafin (3,96%), Ib Maroc.com (3,93%) et Afriquia Gaz (2,9%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sonasid (3,84%), M2M Group (2%), Med Paper (1,74%), Jet Contractors (1,53%) et Cosumar (1,4%).

M.S.