La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse mardi, plombée notamment par le repli des secteurs « Participation et promotion immobilières » et « Banques ».

Au terme de la journée, l’indice principal de la place casablancaise, Masi, s’est replié de 0,23% à 12.028,47 points et le MSI20 a abandonné 0,28% à 981,07 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé, pour sa part, de 0,24% à 9.782,96 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,32% à 11.139,75 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,23% à 10.275,91 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, pour sa part, lâché 0,44% à 911,81 points.

Sur le plan sectoriel, 10 secteurs des 24 représentés à la cote ont clôturé dans le rouge, contre 5 en hausse, tandis que les 9 autres restants ont demeuré inchangé.

L’indice de « Participation et promotion immobilières » a accusé la plus forte baisse de la journée (-0,71%), sous l’effet de la mauvaise tenue de Douja Prom Addoha (-1,01%) et d’Alliances (-0,36%). Le secteur des « Banques », lui, a lâché 0,57%.

Contre-tendance, le secteur de l' »Electricité », représenté par Taqa Morocco, s’est adjugé 1,29%, et celui des « Boissons » a pris 0,64%. A la hausse également, l’indice du « Pétrole & Gaz » a avancé de 0,26%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 89,34 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 622,65 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Lesieur Cristal (+3,17%), SMI (+2,84%), S.M Monétique (+2,59%), Aluminium du Maroc (+1,88%) et Taqa Morocco (+1,29%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Jet Contractors (-2,96%), Ennakl (-1,97%), AGMA (-1,87%), AtlantaSanad (-1,05%) et Douja Prom Addoha (-1,01%).

S.L. (avec MAP)