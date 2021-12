La Bourse de Casablanca a clôturé sur une baisse ce lundi, son principal indice, le MASI, accusant un repli de 0,42% à 13.283,98 points (pts).

Le MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont enregistré un recul de 0,40% chacun, à 1.083,75 pts et 10.765,75 pts, respectivement.

