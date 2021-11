La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse, jeudi, l’indice de toutes les valeurs, le Masi, se repliant de 0,12% à 13.324,53 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,19% à 1.084,67 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a abandonné 0,23% à 10.787,35 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a perdu, pour sa part, 0,16% à 1.000,24 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a été à l’équilibre (-0,01%) à 12.537,28 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a baissé de 0,16% à 11.264,69 pts.

Au titre de la séance, 22 valeurs ont clôturé en baisse, contre 18 en hausse, tandis que 34 valeurs n’ont affiché aucune variation.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a enregistré la plus forte hausse (+3,75%), suivi de l’indice du pétrole et gaz (+2,37%) et de société de financement et autres activités financières (1,5%).

A la hausse également, le secteur des services aux collectivités a avancé de 0,78%, celui des matériels, logiciels et services informatiques a pris 0,48% et mines 0,42%. A l’inverse, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la baisse la plus forte (-3,93%), suivi de l’indice de l’électricité (-2,95%) et celui de l’industrie pharmaceutique (-1,72%).

De même, le secteur des banques s’est replié de 0,34%, plombé par Bank Of Africa (-0,96%) et Attijariwafa Bank (-0,32%).

Le volume global des échanges s’est établi, quant à lui, à 37,4 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Label Vie a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 13,12 MDH, suivi de Mutandis SCA avec 3,4 MDH et Sonasid avec un flux transactionnel de 3,13 MDH. Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 686,6 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été affichées par Stroc Industrie (-5,98% à 44,15 dirhams (DH)), Maghreb Oxygène (-3,98% à 384 DH), Auto Hall (-3,11% à 106,05 DH), Taqa Morocco (-2,95% à 1.087 DH) et Wafa Assurance (-2,08% à 4.700 DH).

À l’inverse, Microdata (+4,52% à 637,8 DH), Afriquia Gaz (+3,98% à 5.303 DH), Salafin (+3,9% à 800 DH), Med Paper (+3,75% à 33,19 DH) et Balima (+2,26% à 136 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

LE