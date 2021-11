La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge mardi, son indice phare, le Masi, se repliant de 0,34% à 13.306,79 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est délesté également de 0,31% à 1.083,10 pts, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 0,23% à 10.787,73 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a abandonné, pour sa part, 0,22%, à 1.000,03 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a reculé de 0,24%, à 12.492,27 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a lâché 0,27%, à 11.251,13 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice Pétrole et Gaz a accusé la plus forte baisse (-2,06%), suivi de l’industrie pharmaceutique avec -1,77%, des assurances (-1,21%) et des Loisirs et Hôtels (-0,90%).

Du côté des gagnants, le secteur Ingénieries et Biens d’équipement industriels s’est offert la hausse la plus forte (+3,88%), grâce à la bonne tenue de son titre Stroc Industrie (+5,92%). Il est suivi du secteur Sylviculture et Papier (+1,42%), des sociétés de financement et autres activités financières (1,27%) et de la chimie (+0,26%).

Le volume global des échanges a atteint 129,19 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Cosumar a été l’instrument le plus actif de la journée avec 38,03 MDH, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 14,86 MDH et Attijariwafa Bank avec 13,14 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 686,30 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Saham Assurances (-3,93% à 1.393 dirhams (DH)), AGMA (-3,59% à 4.266 DH), Afriquia Gaz (-3,48% à 5.025 DH), Stokvis Nord Afrique (-3,36% à 20,45 DH) et Cartier Saada (-2,94% à 28,73 DH).

À l’inverse, Stroc Industrie (+5,92% à 49,95 DH), Maghreb Oxygène (+3,72% à 390,85 DH), BMCI (+3,57% à 668 DH), Salafin (+3,36% à 770 DH) et Med Paper (+1,42% à 31,34 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

SB