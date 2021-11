La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge ce mardi, après avoir passé la majeure partie de la séance en légère hausse, l’indice de toutes les valeurs, Masi, se repliant de 0,25% à 13.263,07 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est délesté également de 0,25% à 1.080,03 pts, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 0,23% à 10.748,84 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a abandonné, pour sa part, 0,29%, à 996,22 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a reculé de -0,3%, à 11.214,82 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a rétrogradé de -0,2%, à 12.460,11 pts.

Au titre de la journée, 25 valeurs ont affiché grise mine, contre 20 en hausse, tandis que 29 valeurs n’ont affiché aucune variation.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la plus forte baisse (-3,86%), suivi de celui de la chimie avec -0,78%, de l’agroalimentaire/production (-0,74%) et du pétrole et gaz (-0,71%).

A la baisse également, le secteur des matériels, logiciels et services informatiques a perdu 0,68%, plombé par Ib Maroc.com (-5%) HPS (-0,73%) et Disway (-2,55%). Ce dernier a annoncé, mardi, un chiffre d’affaires trimestriels (T3-2021) en baisse de 8,2% à 385 millions de dirhams.

Du côté des gagnants, le secteur de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+1,28%), grâce à la bonne tenue de son unique titre Med Paper (+1,28%). Il est suivi du secteur des assurances (+1,24%), des services aux collectivités (0,66%) et des services de transport (+0,18%).

Le volume global des échanges a atteint 79,65 MDH, réalisé majoritairement sur le marché Central (Actions). Par valeur, BCP a été l’instrument le plus actif de la journée avec 12,23 MDH, suivi de Sodep-Marsa Maroc avec 8,95 MDH et Itissalat Al-Maghrib avec 6,99 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 684,08 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-6% à 44,66 dirhams (DH)), Ib Maroc.Com (-5% à 37,03 DH), Bmci (-4,48% à 640 DH), Maghreb Oxygène (-3,99% à 362,95 DH) et Timar (-3,37% à 142 DH).

À l’inverse, Sonasid (+5,99% à 637 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,26% à 22,29 DH), Fenie Brossette (+3,67% à 170,95 DH), Balima (+3,2% à 129 DH) et Unimer (+2,99% à 136 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

LE