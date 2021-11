La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif ce mardi, son indice phare, le MASI, ayant baissé de 0,36% à 13.380,34 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se sont repliés de 0,3%, à 1.087,95 pts et 0,28%, à 10.832,59 pts, respectivement.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a, de son côté, cédé 0,46% à 1.002,22 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,35% à 11.292,26 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a diminué de 0,32% à 12.526,32 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la baisse la plus forte (-6%), suivi du pétrole et gaz (-2,09%) et de l’immobilier (-0,98%).

Contre-tendance, l’indice des distributeurs a enregistré la plus forte hausse (+1,59%), devant la chimie (0,75%) et les sociétés de portefeuilles-holdings (+0,54%).

Le volume global des échanges a porté sur 51,42 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central. La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 688,82 milliards de dirhams (MMDH).

Côté valeurs individuelles, 24 titres ont été en baisse contre 18 en hausse et 32 stables.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-6% à 54,24 dirhams (DH)), Stroc Industrie (-6% à 60,83 DH), Ib Maroc.Com (-5,98% à 42,12 DH), Cartier Saada (-5,97% à 31,97 DH) et Stokvis Nord Afrique (-5,08% à 18,7 DH).

À l’inverse, Microdata (+4,03% à 646 DH), Balima (+3,96% à 116,75 DH), Timar (+2,76% à 146,95 DH), Involys (+2,24% à 137 DH) et Auto Hall (+1,71% à 106,8 DH) ont affiché les plus fortes hausses.