La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé ce lundi dans le rouge, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs « transport », « boissons » et « banques ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,36% à 13.145,58 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,49% à 1.073,74 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a abandonné, quant à lui, 0,40% à 10.672,78 points et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a cédé 0,53% à 986,47 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,28% à 12.488,77 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,37%, à 11.167,78 points. Aux valeurs, le secteur « transport » a accusé le plus fort repli de la journée (-1,13%), plombé par son titre CTM. Le secteur des Boissons a perdu 1,12%, à cause du titre Société des boissons du Maroc, tandis que celui des « Banques » a cédé 1%. A la hausse, l’indice « équipements électroniques et électriques » s’est envolé de 3,98%, celui des « Sociétés de portefeuille-holdings » a pris 1,71% et celui du « Chimie » a avancé de 1,37%.

Le volume global des échanges de titres a atteint plus de 89,84 millions de dirhams, tandis que la capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 676,17 milliards de dirhams.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-3,97%), Stokvis Afrique (-3,94%), S.M Monétique (-3,89%), Atlanta Sanad (-3,25%) et Auto Nejma (-1,97%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Nexans Maroc (+3,98%), Stroc Industrie (+3,97%), Res Dar Saada (+3,19%), Salafin (+2%) et AGMA (+1,98%).

BR