La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, mardi, en repli, affaiblie notamment par la mauvaise tenue des secteurs « Transport », « Pétrole et Gaz » et « Distributeurs ».

Le Masi, indice principal de la cote casablancaise, a cédé 0,17% à 12.210,65 points et le MSI20 a abandonné 0,19% à 997,07 points. Le Madex s’est replié, quant à lui, de 0,16% à 9.925,01 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,08% à 918,02 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,02% à 11.530,15 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,11% à 10.416,48 points.

Aux valeurs, 14 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé en baisse, contre 6 en hausse, tandis que les 4 restants n’ont affiché aucune variation.

Le secteur des « Équipements électroniques et électriques » a cédé 3,5%, celui du « Transport » a perdu 2,74% et celui du « Pétrole et Gaz » a abandonné 1,37%.

L’indice des « Distributeurs » a affiché, pour sa part, un repli de 1,21%, la hausse de fenie Brossette (+3,97%), Réalisations mécaniques (+0,33%) et Stokvis Nord Afrique (+0,23%) n’ayant pas pu compenser la baisse de Ennakl (-2,03%), Auto Hall (-1,5%) et Label Vie (-1,24%).

Parmi les baisses de la journée figurent également les secteurs « Chimie » (-0,68%), « Bâtiment et Matériaux de construction » (-0,47%), « Assurances » (-0,42%) et « Télécommunications » (-0,07%).

Du côté des gagnants, l’indice « Société de financement et autres activités financières » a signé la plus forte hausse de la journée (2,24%), suivi de celui des « Loisirs et Hôtels » (1,71%), « Mines » (0,36%), « Agroalimentaire/Production » (0,26%) et « Boissons » (0,02%).

Le volume global des échanges de titres a dépassé 109,19 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. BCP a été l’instrument le plus actif de la journée avec 28,02 MDH, suivi de HPS (27,75 MDH) et Mutandis SCA (11,32 MDH).

La capitalisation boursière a atteint près de 628,49 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Microdata (-3,99%), CTM (-2,79%), Afriquia Gaz (-2,38%), Ennakl (-2,06%) et Aluminium du Maroc (-1,77%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par CIH (4%), Fenie Brossette (3,97%), Eqdom (3,96%), Jet Contractors (3,08%) et Alliances (2,68%).